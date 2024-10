Wielertransfers: Jetse Bol stapt van fiets in auto bij Burgos-BH

Teunissen van Intermarché-Wanty naar Astana

De 32-jarige Nederlander Mike Teunissen heeft een contract van 2 jaar getekend, 2025 en 2026, bij Astana. Hij stapt over van Intermarché-Wanty.





Teunissen behaalde in 2019, met winst van de openingsetappe van de Tour de France in Brussel, zijn mooiste zege. Dit jaar was hij een belangrijke pion bij het sprintsucces van ploegmaat Biniam Girmay in de Tour. De Nederlander finishte 10 dagen geleden nog als 4e in Parijs-Tours.



Teunissen, die 2 jaar voor Intermarché reed, is gehaald voor het voorjaar. "Ik denk dat ik vrij gemakkelijk kan integreren in de ploeg, omdat er al een paar Nederlandse renners zitten."



Hij won in Belgische dienst vorig jaar rit 1 in de Ronde van Noorwegen en rit 3 in de Renewi Tour.