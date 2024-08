Wielertransfers: Gebroeders Van Dijke moeten voorjaarskern Red Bull-Bora-Hansgrohe versterken

Eenkhoorn naar Wolfpack

Pascal Eenkhoorn rijdt vanaf volgend wielerseizoen voor Soudal Quick-Step. De Nederlandse hardrijder trekt na twee jaar de deur achter zich dicht bij Lotto Dstny en zette bij de Wolfpack zijn krabbel onder een contract van twee seizoenen.





De 27-jarige Eenkhoorn werd in 2018 prof bij LottoNL-Jumbo, de voorloper van Visma-Lease a Bike. Hij kwam uiteindelijk vijf jaar uit voor de Nederlandse WorldTour-formatie en won onder meer de Heistse Pijl (2021) en ritten in de Coppi e Bartali (2018 en 2020), alvorens zich in 2022 tot Nederlands kampioen op de weg te kronen. Bij Lotto Dstny kwam hij niet aan winnen toe, maar werd hij wel tweede in de achttiende rit in de Tour de France van vorig jaar. Dit seizoen volgden nieuwe tweede plaatsen in de Volta NXT Classic en La Polynormande (beiden 1.1).