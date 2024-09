Wielertransfers: EK-smaakmaker Jonas Rutsch versterkt Intermarché-Wanty

Sören Kragh Andersen verlaat Alpecin-Deceuninck voor Lidl-Trek

De Deense hardrijder Sören Kragh Andersen verlaat na afloop van dit seizoen na twee jaar het Belgische Alpecin-Deceuninck voor de Amerikaanse WorldTour-formatie Lidl-Trek. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen.



De 30-jarige Kragh Andersen kan zowel in het klassieke werk in het voorjaar, als in de grote rondes uit de voeten. Op zijn erelijst staan 9 overwinningen, met daarbij onder meer twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk. In de Ronde van Zwitserland en de BinckBank Tour staan er tijdritzeges achter zijn naam.



"Bij dit team wil ik graag een belangrijke rol spelen in de voorjaarsklassiekers", vertelt hij in een mededeling van zijn team. "Daarnaast zou nog eens een rit winnen in een grote ronde heel mooi zijn. Het is heel leuk om deel te mogen uitmaken van dit project."