Wielertransfers: beloftewereldkampioen van 2019 ruilt Astana voor EF Education-EasyPost

Daniel McLay wordt sprintloods bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike heeft zich voor volgend wielerseizoen versterkt met de Brit Daniel McLay. De ervaren sprintloods komt over van Arkéa-B&B Hotels en ondertekende een contract voor een seizoen bij de Nederlandse formatie, zo bevestigde het team vrijdag via een persbericht.



De 32-jarige McLay is al ruim tien jaar actief in het profpeloton. Zo schreef hij wedstrijden als de Tour de l'Eurometropole (2017), de GP de Denain (2016) en een rit in de Ronde van Guangxi (2019) op zijn naam.



"We zijn blij met Daniel als versterking voor het team", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Zijn ervaring sluit perfect aan bij onze doelen. Hij is een hele goede lead-out en dat is precies wat we zochten. In het bijzonder heeft hij tijdens de afgelopen Tour de France indrukwekkende lead-outs voor Arnaud Démare uitgevoerd en we hopen dat hij volgend seizoen hetzelfde kan doen voor Olav Kooij."