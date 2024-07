Superman Tadej Pogacar over Plateau de Beille: "De hoogste waardes in mijn carrière"

Hij werd onder vuur genomen in de Pyreneeën, maar Tadej Pogacar heeft de aanval van Jonas Vingegaard afgeslagen. Vakkundig zelfs, want met twee autoritaire ritzeges zit de gele trui nog steviger op zijn troon. "Ik ben zelf ook geschrokken", vertelt hij over het stuntwerk van gisteren.

De 25-jarige Pogacar spreekt over "een van de beste beklimmingen aller tijden" na "a big day" en bevestigt dus wat cijferfetisjisten sinds gisterenavond al beweren.

"Met dank aan Jonas (Vingegaard) en Visma-Lease a Bike. Ze hebben ballen getoond. Eindelijk. Het was een fantastische koers van hen."

"Ik ben er zelf ook van geschrokken: ik heb de beste waardes in mijn carrière gehaald gisteren", verklapte Pogacar.

"Vertel het niet aan mijn diëtist", grapte de gele trui, die zo nog eens bewees dat alles op wieltjes loop. Maar een gebakje had hij wel verdiend na die impressionante klimrecords van afgelopen weekend.

In zijn interviews na zijn raid op Plateau de Beille gisteren vertelde Tadej Pogacar al dat hij uitkeek naar de rustdag en de gebruikelijke koffiestop.

In deze Tour kruisen we elkaar en zo is mijn respect voor Remco Evenepoel enorm gegroeid. Ik vind het fijn om tegen hem te koersen. Hij is een renner met klasse.

De gele trui wijst ook op de progressie die zijn team gemaakt heeft in dat proces. "Toen ik hier begon ( 2019), was alles anders, misschien zelfs amateuristisch. We hebben een enorme evolutie doorgemaakt."

"Nu zijn we veel professioneler geworden. Ook de concurrentie pusht ons. Het is indrukwekkend hoe alles is veranderd sinds het begin van mijn profcarrière."

De voorbije jaren heeft ook Remco Evenepoel zich meer en meer ontpopt als concurrent van Pogacar. Net als bij de vorige rustdag kwam er ook nu weer een lofrede.

"Toen ik hem zag koersen op televisie, had hij al de uitstraling van een kampioen, iemand die zijn eigen ding doet."

"Ik vind het geweldig om tegen hem te koersen. Hij is een renner met klasse."