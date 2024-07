Sambi Lokonga gaat geluk beproeven bij Sevilla: Arsenal verhuurt middenvelder jaar aan ploeg van Lukebakio

Albert-Mboyo Sambi Lokonga maakte in de zomer van 2021 zijn droomtransfer van Anderlecht naar Arsenal, maar een doorbraak bij de Gunners bleef voorlopig uit.

Hij speelde er in zijn eerste anderhalf jaar wel 39 wedstrijden, maar kon zich nooit opwerpen tot vaste titularis. Een eerste uitleenbeurt aan Crystal Palace draaide uit op een sisser, een tweede aan Luton Town was wel een voltreffer.

Bij Luton kwam hij mede door een hamstringblessure aanvankelijk weinig in actie, maar na Nieuwjaar was de Belg wel een vaste waarde op het middenveld. Onze landgenote kon Luton wel niet behoeden van de degradatie in de Premier League, maar kwam er wel negentien keer aan spelen toe.

Nu wordt het voormalige jeugdproduct van paars-wit ploeggenoot van Dodi Lukebakio bij Sevilla. De subtopper uit Andalusië huurt de Belg een jaar en heeft een aankoopoptie.

Sambi Lokonga debuteerde in september 2021 al onder Roberto Martinez bij de Rode Duivels. In de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland (2-5-zege) viel hij zestien minuten in.

Sinds zijn laatste selectie voor de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso in maart 2022 werd hij niet meer opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg.