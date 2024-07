Remco Evenepoel deelt vanaf vandaag alleen nog 5 sterren uit: "Elk foutje betaal je nu cash"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 17.

De apotheose nadert, maar voor het peloton de laatste pleidooien in de Alpes Maritimes aanvat, krijgen we woensdag en donderdag nog 2 overgangsritten.

Onderschat het parcours zeker niet. Zo moeten vandaag op weg naar Superdévoluy 2.850 hoogtemeters worden weggetikt.

Pittig, maar niet zwaar genoeg voor de klassementsmannen om elkaar in de val te lokken. Dat klinkt als muziek in de oren van de aanvallers, die tot dusver zeer karig zijn beloond.

De aankomst bergop - al is dat relatief tegenover de andere groepsleden in deze Tour - nodigt misschien toch uit tot een prikje links of rechts?

"Zoals iedereen weet zijn de laatste 5 dagen doorslaggevend", herhaalt Remco Evenepoel nog eens. "Je moet niet te zot omgaan met je krachten. Ik geef sowieso 5 sterren."

"Bijna 3.000 hoogtemeters: dat zal lastig zijn. De beklimmingen volgen elkaar ook snel op."

"Vanaf rit 17 tot en met 21: ik geef die etappes allemaal 5 sterren. Elke slechte dag of elk foutje betaal je cash."