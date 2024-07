IN BEELD - Dolle feestnacht in Madrid, Spaanse EK-helden worden toegezongen door massa fans

Een dag na de gewonnen EK-finale is de Spaanse selectie met de EK-trofee in Madrid geland. De Spaanse selectie mocht op audiëntie bij de Spaanse koning en premier, reed in een open bus door de straten van Madrid en spraken de rood-gele mensenmassa toe. Een overzicht van het feest en de gezangen voor onder meer Lamine Yamal.