Eindigen met een knal: Xherdan Shaqiri stopt na prachtdoelpunt als Zwitsers international

Het einde van een tijdperk. De Zwitserse nationale ploeg kan niet langer een beroep doen op het dynamiet in de benen van Xherdan Shaqiri. Na 125 interlands houdt de 32-jarige aanvaller het voor bekeken als international.

Een terugspeelbal onderscheppen en de bal in één tijd in de winkelhaak knallen met zijn fenomenale linker. Op het EK maakte Xherdan Shaqiri misschien wel zijn mooiste, maar zeker zijn laatste doelpunt in het shirt van de Zwitserse nationale ploeg.



Op 3 maart 2010 mocht Shaqiri dat shirt voor het eerst aantrekken, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay. Een half jaar later scoorde hij tegen Engeland zijn eerste van in totaal 32 interlanddoelpunten.

De in Kosovo geboren Shaqiri verzamelde in totaal 125 caps, waarmee hij enkel generatiegenoot Granit Xhaka (130 interlands) moet laten voorgaan. Zijn laatste 2 caps verzamelde hij op het EK.

Als basisspeler scoorde hij een prachtig doelpunt tegen Schotland. Een kunststukje dat hij als invaller niet kon herhalen in de kwartfinale tegen Engeland. Na een verloren penaltyreeks meteen het eindstation voor de Zwitsers.