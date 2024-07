Belgian Cats pakken ook in Reims uit met champagnebasket tegen China

Belgian Cats kennen opnieuw geen genade met China

Voor de tweede keer in drie weken tijd hebben de Belgian Cats korte metten gemaakt met China. In Reims serveerden de Cats vooral in het eerste kwart champagnebasket: 23-11.





Die voorsprong werd stelselmatig uitgebreid en na de laatste buzzer stond de 79-57-eindstand op het bord.





Emma Meesseman liet een double-double optekenen met 18 punten en 10 rebounds. Antonia Delaere blonk dan weer uit met 11 assists.