VIDEO - Dante Vanzeir laat nog eens van zich spreken met assist, ook Benteke opnieuw beslissend in de MLS

Benteke en DC United haalden het voor eigen volk met 2-1 van Nashville. 'Big Ben' gaf met het hoofd de assist voor de eerste treffer van Dajome. De voormalige Rode Duivel speelde de hele wedstrijd en staat met veertien treffers op de tweede plaats in de topschutterslijst van de MLS.



Ook Charlotte, met Brecht Dejaegere als invaller, mocht zaterdagavond vieren. Dejaegere en co boekten een knappe 1-3-zege bij koploper Cincinnati. De ex-Gentenaar kwam op het uur op het veld.



Hugo Cuypers kwam met Chicago Fire in eigen huis dan weer niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen New York City. Bij die andere ploeg uit New York, de New York Red Bulls, gaf Dante Vanzeir nog eens een assist in het 1-1-gelijkspel bij Colorado.



Vanzeir en de NY Red Bulls staan op de vierde plaats in de Eastern Conference. Iets verderop volgt het Charlotte van Dejaegere (zesde). DC United (twaalfde) en Chicago Fire (veertiende) kamperen in de kelder van de ranglijst.