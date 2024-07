Verbluffende klimtijden kleuren Tour de France: "Dankzij hoogtestages, lichtere fietsen en voedingsschema's"

ma 15 juli 2024 06:17

Na de Galibier en Pla d'Adet, nu ook Plateau de Beille. Bergrit na bergrit zet Tadej Pogacar toptijden neer. Niet alleen de Sloveen, maar ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel deden gisteren beter dan Marco Pantani in 1998. Waar komt dat vandaan? "De superbrandstof is vervangen door hoogtestages", vertelt Serge Pauwels in Sporza Tour.

Met 39 minuten en 42 seconden verpulverde Tadej Pogacar de toptijd van Marco Pantani (43'28"). Christophe Vandegoor en Serge Pauwels gingen er dieper op in tijdens de podcast Sporza Tour. "Toen reed Pantani vooral alleen waardoor hij weinig kon schuilen", zegt Pauwels. "Vandaag krijgt Pogacar de lead-out van zijn leven." "Eerst rijdt Matteo Jorgenson vol van bij de voet. Daarna blijft Vingegaard, de tweede beste renner ter wereld, aan een hoog tempo rijden." "Daarna doet Pogacar er zijn beste 15 minuten erbovenop. Alle omstandigheden waren dus goed om een snelle tijd te rijden."

Het ging hard gisteren op Plateau de Beille.

Evoluties in wielrennen

Het is echter een trend, want ook op de Galibier en Pla d'Adet was Tadej Pogacar de snelste ooit. Volgens Serge Pauwels zijn er verschillende verklaringen. "De jaren 90, dat was het tijdperk met de superbrandstof (lees: doping). Die is vervangen door hoogtestages." "Toen woog een fiets 8 kilogram, nu is dat allemaal 6,8 kilogram. Dat is het minimale gewicht." "Alle renners hebben ook voedingsschema's", gaat Pauwels verder. "Ze verteren 120 koolhydraten per uur. Toen waren ze er totaal niet mee bezig, misschien maar 50 of 60 koolhydraten per uur."

Het is een van de strafste beklimmingen ooit in een wedstrijd. Serge Pauwels