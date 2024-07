Jonas Vingegaard blikt trots terug op "een van zijn beste prestaties ooit": "Ik kan niet teleurgesteld zijn"

"Dé prestatie van mijn leven". Jonas Vingegaard was allerminst ontgoocheld na zijn 2e plaats op Plateau de Beille. Ten opzichte van leider Pogacar verloor de Deen wel ruim één minuut. "Als hij dat niveau aanhoudt, zou ik tevreden zijn met de tweede plaats", was Vingegaard eerlijk achteraf.

Fris gewassen en met vrouw en kind in zijn buurt stond Jonas Vingegaard een halfuur na de finish de pers te woord. En dat deed hij met een voldaan gevoel.

"Ik kan enorm trots zijn, op hoe ik reed en hoe de ploeg reed. Tadej (Pogacar) was gewoon een stuk beter. Dan kan ik niet teleurgesteld zijn."

"Natuurlijk had ik het geloof", gaat de Deen verder. "Maar hij toonde hoe sterk hij is. Het is een van mijn beste prestaties ooit. Hij pakt een minuut op mij, dus gefeliciteerd aan hem."

Gooit Vingegaard daarmee de handdoek in de ring? "Het lijkt nu natuurlijk moeilijk om te winnen, maar hij kan een slechte dag hebben. Dat hebben we gezien in de laatste jaren."