Chipsgooier sliep roes uit in cel en is vrijgelaten: "Hij had een hele middag stevig gedronken"

De Franse politie heeft de chipsgooier in de Tour de France bijna onmiddellijk bij de kraag kunnen vatten. De Bretoen van 32 jaar mocht een nachtje in de cel ontnuchteren en wordt vandaag verhoord, zo weet Le Parisien. Nadien is de man vrijgelaten. De betrokken renners en ploegen lieten weten gaan klacht in te dienen.