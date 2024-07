Opwarmen voor de finale? Kijk naar Dat is fussball met Franky Van der Elst, Frank Raes en Junior Vertongen

De keek op de week, maar dan anders. Ter ere van de EK-finale kreeg het panel in Dat is fussball een cake in de vorm van een EK-bal voor de neus geschoven. Alleen: is het wel echt taart? Maar goed, na het gebacle mijmeren Franky Van der Elst en Frank Raes voort over het zoete verleden en enkele bittere momenten van finalisten Spanje en Engeland, om ultiem ook hun vooruitblik aan te snijden: "Als ik Southgate was, zou ik Kane uit de ploeg halen", klonk het. Bekijk de aflevering hieronder.