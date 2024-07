Kijk vanavond naar Vive le Vélo, met Jan Bakelants, Sep Vanmarcke en Johnny Hoogerland

De eerste rit in de Pyreneeën in de Ronde van Frankrijk, daar valt heel wat over na te kaarten. Karl Vannieuwkerke doet dat vanavond vanaf het Lac de Génos in Loudenvielle. Jan Bakelants, Sep Vanmarcke en Johnny Hoogerland schuiven mee aan. Afspraak om 20.25 uur op VRT 1 of VRT Max.