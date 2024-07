Rusland vergoedt 245 atleten voor niet-deelname aan Olympische Spelen

Het Russisch Olympisch Comité heeft 245 atleten vergoed die niet zullen deelnemen aan de Olympische Spelen. In totaal zullen maar 16 Russen onder neutrale vlag in Parijs verschijnen.

33 Russische en Wit-Russische atleten zullen in Parijs onder neutrale vlag deelnemen aan de Olympische Spelen. Zij doorstonden het doorlichtingsproces waaruit bleek dat ze de oorlog in Oekraïne niet steunden en ook geen link hebben met het leger.



245 andere atleten haalden de vooropgestelde criteria niet. Zij worden vergoed door het Russisch Olympisch Comité.



"Deze atleten kregen geen recht op deelname aan internationale competities en ook geen neutrale status", verklaarde algemeen directeur Vladimir Senglejev.



Een van die atleten is Artur Dalalojan. De 28-jarige gymnast won goud in Tokio, maar mag dit jaar niet deelnemen aan de Spelen. Hij zou een bedrag van meer dan 5.000 euro ontvangen hebben van het comité.