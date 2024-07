Scheidsrechter en VAR zijn gebeten hond in Nederland: "Ze moeten op de zwarte lijst"

wo 10 juli 2024 23:55

Virgil van Dijk was geen fan van de scheidsrechter.

Vooraf lag hij in Engeland onder vuur, na het laatste fluitsignaal in Nederland. Scheidsrechter Felix Zwayer krijgt een deel van de schuld aangewreven voor de EK-uitschakeling van Oranje. "Bedankt", klonk het cynisch in de Nederlandse analyses.

"Het zegt alles dat de scheidsrechter heel snel naar binnen gaat." Een ontgoochelde aanvoerder Virgil van Dijk wees al met een voorzichtige vinger naar de scheidsrechter na het laatste fluitsignaal. Felix Zwayer had niet alleen een discutabele strafschop gefloten voor Engeland, ook na de pauze werden bij enkele beslissingen de wenkbrauwen gefronst. "Maar om daar nu de schuld aan te geven ... dat wil ik ook niet doen. Ik weet gewoon niet goed wat ik moet zeggen. Het doet heel veel pijn."

Het zegt alles dat de scheidsrechter heel snel naar binnen gaat. Virgil van Dijk

In de Nederlandse analyses waren ze minder voorzichtig. Vooral ex-international Pierre Van Hooijdonk hekelde de scheidsrechter en de VAR. "Felix Zwayer danke, VAR danke", zei hij cynisch op de NOS. "Ze mogen op de zwarte lijst. Het was vreselijk." "Ook in de tweede helft waren er momenten. Gakpo had een heel fair duel voor de goal en werd teruggefloten. Het zijn momenten die bepalend zijn geweest voor deze wedstrijd." In onze studio trad Wesley Sonck hen bij. "Ik kan de frustratie zeker begrijpen", stelde hij. "Er waren toch veel discutabele beslissingen. Die penalty was geen "clear and obvious error"."