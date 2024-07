Hinken op 2 gedachten, ook voor Remco Evenepoel: "Ik geef 2,5 sterren"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 12.

Na de slopende etappe van gisteren in het Centraal Massief kan het peloton vandaag weer even op adem komen. Al is dat behoorlijk relatief als je weer een tocht van meer dan 200 kilometer op je bord krijgt.

De route is in tegenstelling tot gisteren nu wel een stukje klantvriendelijker. Het is een overgangsetappe met wat golvingen en 3 klimmetjes van 4e categorie.

Een toeristenetappe zoals dinsdag richting Saint-Amand-Montrond verwachten we niet aangezien dit terrein meer geaccidenteerd is, maar de sprintersploegen zullen hun huiswerk gemaakt hebben.



Vandaag, vrijdag in Pau en dinsdag in Nîmes: er resten de snelle mannen dus nog amper 3 (her)kans(ing)en.

Wordt het een stevige tweestrijd tussen baroudeurs en de werkmieren of is de overmacht van die laatste groep gewoon te groot?

"Een vlucht of een sprint, het hangt af van de controle in het peloton", weet ook Remco Evenepoel. "Ik geef 2 à 2,5 sterren."