Zilver voor Abdi, volgen er nog medailles in 4x400m? Deze Belgen komen in actie op zaterdag 10 augustus

De Olympische Spelen in Parijs naderen het einde, maar ook op de voorlaatste dag kunnen de Belgen nog oogsten. Vroeg in de ochtend lopen Bashir Abdi, Koen Naert en Michael Somers de marathon. Abdi pakte in Tokio brons. 's Avonds hopen de Belgian Tornados hun langverwachte olympische medaille te pakken. Ook de Belgian Cheetahs lopen de finale.