Vanavond nog Nina Derwael en belangrijke zwemsessies: deze Belgen komen zondag in actie

Lianne Tan is de eerste Belgische die zondag in actie komt. Zij begint aan haar badmintontoernooi.



Ook voor de Red Panthers beginnen hun Olympische Spelen. In hun eerste groepswedstrijd nemen ze het op tegen China.



Onze amazones staan voor het tweede onderdeel van de eventing, het cross-country. Ook onze zwemmers komen voor de tweede dag op een rij in actie.



2 Belgische zeilboten worden voor het eerst op het water gelaten, net als de roeiboot van Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe.



Schermer Neisser Loyola, mountainbikester Emeline Detilleux en bokser Victor Schelstraete staan voor hun debuut op de Spelen. Loyola kan onmiddellijk een medaille aan zijn degen rijgen.



De Red Lions gaan tegen Nieuw-Zeeland op zoek naar hun tweede overwinning.



's Avonds is het dan uitkijken naar Nina Derwael en Maellyse Brassart in de kwalificaties van het turnen.