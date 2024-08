Vanavond nog actie op de piste (met atletiek en baanwielrennen): de Belgen op dinsdag 6 augustus

Dinsdag kijk je als Belgische sportliefhebber best met het ene oog naar Versailles en met het andere naar Zuid-Frankrijk. De Belgische ruiters mogen zich opmaken voor de individuele finale, terwijl Emma Plasschaert de medal race aflegt. Ook in het Stade de France komen er opnieuw heel wat Belgen in actie en ook de Belgische kajakkers beginnen aan hun competitie.