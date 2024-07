Topduel voor Belgian Cats en kwalificaties in jumping: deze Belgen komen in actie op donderdag 1 augustus

Tijd voor de veelbesproken match tussen de Belgian Cats en het Amerikaans sterrenteam. Donderdagavond om 21 uur kruisen ze de degens. Vroeger op de dag staan ook de Red Lions op het veld voor hun groepsmatch tegen India. Later op de dag is er onder meer jumping, een medaillestrijd in het zeilen en de eerste ronde in het BMX.