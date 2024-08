Opnieuw medaillekansen met Abdi, ploegkoers én aflossingsteams: deze Belgen komen in actie op zaterdag 10 augustus

De Olympische Spelen in Parijs naderen het einde, maar ook op de voorlaatste dag kunnen de Belgen nog oogsten. Vroeg in de ochtend lopen Bashir Abdi, Koen Naert en Michael Somers de marathon. Abdi pakte in Tokio brons. 's Avonds hopen de Belgian Tornados hun langverwachte olympische medaille te pakken. Ook de Belgian Cheetahs lopen de finale.

Zet je wekker, want om 8 uur komen de eerste Belgen al in actie zaterdag.

Michael Somers, Koen Naert en Bashir Abdi trotseren het ochtendgloren voor de olympische marathon. In Tokio liep Abdi nog naar brons. Zou hij dat kunstje nog eens kunnen klaren?

Ondertussen zal ook golfster Manon De Roey haar vierde dag al op gang hebben geslagen. Vanaf 10.30 uur is het dan weer de beurt aan onze kajakkers. Lize Broekx, Hermien Peters en haar broer Artuur Peters komen eerst in actie in de halve finale. Lukt het de K1'ers om door te stoten, mogen ze ook meteen de finale varen.



Om 18 uur schakelen we over naar de piste voor het baanwielrennen. Lindsay De Vylder en bronzen Fabio Van den Bossche rijden de ploegkoers.

Over naar het Stade de France voor de apotheose.



Ook op de voorlaatste dag staan het heel wat Belgen op de piste in de atletiekcompetitie. John Heymans en Isaac Kimeli proberen nog eens te verbazen in de finale van de 5.000 meter.

En - "last but not least" - hopen ook nog twee aflossingsploegen naar eremetaal te hollen. De Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs sluiten af met hun 4x400 meterfinale.