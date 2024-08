Met de Red Panthers, Belgian Cats en Nina Sterckx in de spotlights: deze Belgen komen in actie op woensdag 7 augustus

Voor de Belgian Cats (kwartfinale) en de Red Panthers (halve finale) gaat het stilaan om de knikkers, terwijl 's avonds gewichthefster Nina Sterckx, 5e in Tokio, een gooi doet naar een olympisch diploma (of meer). En ook in het Stade de France is er uiteraard veel Belgische inbreng.

Een heel divers kleurenpalet aan sporten op dag 12 van de Olympische Spelen.



Vroege vogel Manon De Roey komt vanaf 9.00 uur voor het eerst in actie in het golf, Lize Broekx en Hermien Peters bewijzen zich iets later in de K1 1.500 meter reeksen kajak. Ook Artuur Peters mag zich op het water wagen voor de K1 1.000 meter.



Tussendoor is het ook uitkijken of sportklimmer Hannes Van Duysen zich kan plaatsen voor de finale van de combinatiecompetie boulder-lead. Om 13.26 uur verschijnen Nicky Degrendele en Julie Nicolaes dan weer op de piste voor de 1e ronde in het keirin.



Van de piste naar de zaal: in het basket nemen de Belgian Cats het na hun houdini-act in de kwartfinale op tegen Spanje (14.30 uur).



De vrouwen van de Red Panthers zitten in het hockey al een etappe verder: in de halve finale (19 uur) moet China geklopt worden willen ze zeker zijn van de finale en dus een medaille.

's Avonds kijken we ook naar de achtervolgingsploeg. Stijgen recordjagers Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Noah Vandenbranden en Fabio Van den Bossche nog eens boven zichzelf uit in de strijd voor een 7e plaats?



Uitblinken is ook wat onze trots in het gewichtheffen Nina Sterckx wil doen. In de categorie -49 kg wil ze vooral genieten, maar ongetwijfeld spookt een medaille door haar hoofd.