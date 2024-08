Medaillekansen op de weg én de atletiekpiste: deze Belgen hopen te schitteren op zaterdag 3 augustus

vr 2 augustus 2024 20:39

Dikt het aantal medailles aan dit weekend? Het kan zomaar. In de vooravond kennen we de nieuwe olympische kampioen in het wegwielrennen. Remco Evenepoel en Wout van Aert horen bij de favorieten. Ook op de atletiekpiste is het druk voor de Belgen, met medaillekansen voor de gemengde estafetteploeg in de 4x400 meter.

Belgen op zaterdag 3 augustus 9.00 uur Thomas Detry golf dag 3 liveblog 9.00 uur Adrien Dumont de Chassart golf dag 3 liveblog 10.30 uur Tim Brys roeien A-finale skiff 10.00 uur Flore De Winne paardensport Grand Prix Special dressuur (team) liveblog 10.00 uur Domien Michiels paardensport Grand Prix Special dressuur (team) liveblog 10.00 uur Larissa Pauluis paardensport Grand Prix Special dressuur (team) liveblog 10.10 uur Ben Broeders atletiek kwalificaties polsstokspringen liveblog 11.00 uur Florine Gaspard zwemmen reeksen 50 meter vrije slag (8e reeks) liveblog 11.00 uur Tiesj Benoot wielrennen wegrit mannen 11.00 uur Remco Evenepoel wielrennen wegrit mannen 11.00 uur Jasper Stuyven wielrennen wegrit mannen 11.00 uur Wout van Aert wielrennen wegrit mannen 12.05 uur Emma Plasschaert zeilen ILCA 6 12.20 uur William De Smet zeilen ILCA 7 12.00 uur Lucas Clayssens/Eline Verstraelen zeilen Nacra 17mixed 19.15 uur Ruben Verheyden atletiek herkansingen 1.500 meter liveblog 19.15 uur Jochem Vermeulen atletiek herkansingen 1.500 meter liveblog 19.45 uur Red Panthers hockey Duitsland - België liveblog 19.50 uur Rani Rosius atletiek halve finales 100 meter liveblog 19.55 uur Delphine Nkansa atletiek halve finales 100 meter liveblog 20.39 uur Florine Gaspard zwemmen halve finales 50 meter vrije slag (evt) liveblog 20.55 uur Belgian Waffles atletiek finale 4x400 meter mixed relay liveblog 21.20 uur Rani Rosius atletiek finale 100 meter (evt) liveblog 21.20 uur Delphine Nkansa atletiek finale 100 meter (evt) liveblog 21.52 uur Oshin Derieuw boksen kwartfinales -66 kg

Derde wielermedaille?

Finales atletiek