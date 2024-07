Kijk vanavond naar Dat is fussball met Hannah Eurlings, Frank Boeckx en Ilias El Kostit

De halve finales op het EK zijn aangebroken. Met Spanje tegen Frankrijk zal er meteen een klepper zijn om over na te praten in Dat is fussball. Tess Elst nodigt vanavond Hannah Eurlings, Frank Boeckx en Ilias El Kostit uit aan haar tafel. Volg de aflevering meteen na de wedstrijd op deze pagina of via VRT MAX.