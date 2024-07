Het zal toch niet? Spaanse kapitein Morata blesseert zich tijdens bizar incident met veldbestormer

De vreugde om de finaleplaats was bij Alvaro Morata van korte duur. De Spaanse spits blesseerde zich tijdens de viering achteraf bij een ongelukkig incident. Toen een medewerker van de nationale ploeg een veldbestormer wilde afstoppen, gleed hij tegen de enkel van Morata. Die hinkte nadien met een pijnlijke grimas de catacomben in. Is zijn finale in gevaar? Bekijk hieronder het bewuste moment.