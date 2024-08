Girl Power in Parijs - D-day voor Belgian Cats, Nina Derwael en Lotte Kopecky: de Belgen op zondag 4 augustus

Een dag na de mannen strijden ook de vrouwen om de olympische titel in de wegrit. Wereldkampioene Lotte Kopecky mag dromen van een medaille. 's Namiddags zal die droom er ook zijn in de turnzaal. Daar is Nina Derwael aan zet in de toestelfinale aan brug met ongelijke leggers. De Belgian Cats spelen met het mes op de keel, de Red Lions snijden de knock-outfase aan.