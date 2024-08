De Belgen op 9 augustus: geen medaille voor de Panthers, meer succes voor de zevenkampsters en de Cats?

Vrijdag zou een Belgische hoogdag kunnen worden op de Olympische Spelen. Nafi Thiam is op koers om goud te pakken en ook Noor Vidts kan eremetaal pakken. In het taekwondo staat 19-jarige Sarah Chaari op de mat. Zij werd in 2022 wereldkampioene. Ook de Red Panthers en de Belgian Cats kunnen hun klauwen in een medaille zetten.