Cruciale kwartfinale Red Panthers en veel 400 meter-actie: deze Belgen komen maandag in actie

De olympische dag had moeten beginnen met de Belgian Hammers om acht uur, maar door ziekte van Claire Michel en de bijbehorende opgave moeten we even wachten op landgenoten in actie.

Even later (vanaf 10 uur) begint muurklimmer Hannes Van Duysen wel al aan zijn halve finale in het boulderen. Emma Plasschaert, William De Smet en het duo Lucas Claeyssens/Eline Verstraelen gaan rond de middag opnieuw te water.

En rond 14 uur halen Jérôme Guéry, Gilles Thomas en Grégory Wathelet hun paarden nog eens van stal voor de individuele kwalificaties van het jumping.

Rond de avondklok beginnen ook de kwalificaties van de ploegenachtervolging met Tuur Dens, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche op de piste. En om 20 uur sluiten de Red Panthers de Belgische dag met hun kwartfinale tegen Spanje af.