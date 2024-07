Bronzen kans voor Casse, Red Lions staan voor referentiematch: deze Belgen komen op dinsdag 30 juli in actie

Het wordt geen goud voor Matthias Casse, maar hij kan wel nog brons pakken vandaag. Later op de avond is er een heruitgave van de olympische finale van 2021 in het hockey. De Red Lions nemen het op tegen Australië.

De vierde dag van deze Olympische Spelen had moeten beginnen met de triatlon van landgenoten Jelle Geens en Marten Van Riel, maar die werd uitgesteld.

Om 10 uur staat er wel een van onze grootste medaillekandidaten al op de tatami. Matthias Casse mikt op goud in het judo en moet de voorronde tegen Sibghatullah Arab uit het vluchtelingenteam dus makkelijk overleven.

Als alles goed gaat, komt Casse ook in de late namiddag nog aan de bak. De herkansingen en halve finales in het judo staan om 16.00 uur geprogrammeerd, om 17.38 uur is het tijd voor de finale (en een nieuwe medaille voor ons land?).

Ander Belgisch geweld in de voormiddag: Tim Brys roeit de kwartfinale van de skiff en Flore De Winne, Domien Michiels en Larissa Pauluis maken zich op voor dag 1 in de dressuur.

Om 12.00 uur stappen Anouk Geurts en Isaura Maenhaut en Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck in Marseille in hun zeilboot. Hopelijk staat er vandaag wél genoeg wind.

Ook 's avonds staat er nog Belgisch spektakel op het menu. In het hockey krijgen we om 19.45 uur een heruitgave van de olympische finale in 2021. Onze Red Lions willen net als toen Australië over de knie leggen.

En Sander Gillé en Joran Vliegen kunnen het afscheidsfeest van Andy Murray versnellen in de 1/8e finales van het dubbelspel.