Alle Belgen op dag 8 van de Olympische Spelen in Parijs: bekijk de resultaten en verslagen

Dikt het aantal medailles aan dit weekend? Het kan zomaar. In de vooravond kennen we de nieuwe olympische kampioen in het wegwielrennen. Remco Evenepoel en Wout van Aert horen bij de favorieten. Ook op de atletiekpiste is het druk voor de Belgen, met medaillekansen voor de gemengde estafetteploeg in de 4x400 meter.