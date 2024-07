Sterke Belgian Cats zijn in heruitgave van EK-finale een maatje te groot voor Spanje

Spanje voor de bijl

De Belgian Cats hebben na China en Servië ook Spanje overklast in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. In een oefenmatch die afgewerkt werd in Charleroi won België overtuigend met 76-58.



Spanje, de nummer 4 van de wereld, miste nog de genaturaliseerde Megan Gustafson, nog actief in de WNBA. Maar datzelfde kon gezegd worden van België, nog steeds zonder Julie Vanloo (WNBA) en Julie Allemand (revalidatie).



De Cats startten aanvankelijk nog moeizaam tegen een Spaanse zoneverdediging, maar eenmaal de motor aansloeg, keken ze niet meer om.



De immer betrouwbare tandem Delaere-Meesseman kreeg vrijdagavond veel steun van een beresterke Becky Massey, die misschien wel haar beste wedstrijd speelde voor de Cats en 21 punten maakte. Daarmee kroonde ze zich tot topscorer van de wedstrijd.



Spanje leek nog slechts een schim van het team dat België in de EK-finale van vorig jaar nog zo lang het leven zuur maakte, al had dat ook te maken met de ijzersterke defense van de Cats, die uiteindelijk net geen twintiger op het bord zetten: 76-58.



Enig vraagteken bij dit nieuwe statement: Kyara Linskens bleef na de rust op de bank. Uit voorzorg of is er meer aan de hand?