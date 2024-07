POLL: Hoe verhouden de Grote Vier zich tegenover elkaar op het einde van de Tour?

De Tour is 9 dagen ver en in het algemene klassement beginnen de eerste patronen te verschijnen. Vier renners hebben zich bovenaan afgerukt van de concurrentie, niet toevallig ook de vier favorieten voor de start. Maar waar staan Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic straks in Nice? Schuif de renner links naar het vak rechts.