Aleksander Vlasov stapt uit de Tour de France met een enkelbreuk

De gravelrit is het laatste optreden van Aleksander Vlasov in de Ronde van Frankrijk geweest. De Rus, knecht van Primoz Roglic, kwam zwaar ten val. Hij reed de rit nog uit, maar zal morgen het startblad niet meer tekenen.

Aleksander Vlasov kwam gisteren in de finale van de gravelrit ten val. De Rus van Red Bull-Bora-Hansgrohe belandde in de gracht, maar stapte snel weer op zijn fiets.

De korte interventie van zijn stafleden veroorzaakte heel wat commotie, want Vlasov was duidelijk aangeslagen en gedesoriënteerd na zijn val. Was het wel verantwoord om nog te fietsen?

Vlasov bolde nog over de finish, maar zal morgen niet meer in het peloton te zien zijn. De knecht van Primoz Roglic heeft een enkelbreuk opgelopen.