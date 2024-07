86 schoten zonder goal en Portugese hoop voor Nederland: de opvallendste statistiek van elke halvefinalist

Het is moneytime op het EK. Alle halvefinalisten zijn 5 wedstrijden ver en hebben dus meer dan tijd genoeg gehad om zich een opvallende statistiek toe te eigenen. Voor de ene al wat positiever dan de andere.

Frankrijk hoeft ook niet veel te scoren, want het slikt ook amper tegendoelpunten. Vraag dat maar aan de Rode Duivels. Alleen Polen en Robert Lewandowski konden Mike Maignan al verschalken met een strafschop.

En dat komt niet door een gebrek aan pogingen. Ondanks 86 schoten op doel kon Frankrijk nog niet scoren. "We moeten efficiënter zijn", was de nogal voorspelbare opmerking van bondscoach Didier Deschamps.

Spanje heeft genoeg redenen om met vertrouwen aan zijn halve finale tegen Frankrijk te beginnen. En dat komt niet alleen omdat het in de 37 eerdere confrontaties vaker aan het langste eind trok (16-13).

Het mag zich ook het meest aanvallende land noemen met de meeste goals op dit EK (11). Maar misschien moet het zich vooral optrekken aan zijn reeks van 11 overwinningen op een rij.

Spanje is het enige land dat zijn eerste 5 matchen kon winnen op dit EK. Alleen Frankrijk (1984) en Italië (2021) slaagden daar eerder al in. Niet toevallig wonnen zij later ook het toernooi...