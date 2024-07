Yellow Tigers sluiten Challenger Cup af op vierde plek na nederlaag tegen Vietnam

De Yellow Tigers hebben hun match om de derde plek in de Challenger Cup niet winnend kunnen afsluiten. Tegen Vietnam kwamen de Belgische volleybalvrouwen moeilijk in hun ritme. Slordigheden en fouten nekten de Tigers in het slot van de sets, waardoor 25-23, 23-25, 25-20 en 25-17 op het scorebord te lezen stond.