Wereldkampioene Mahoestjich springt 37 jaar oud wereldrecord van de tabellen

In de Diamond League in Parijs heeft Jaroslava Mahoetsjich een nieuw wereldrecord gevestigd in het hoogspringen. De Oekraïense wereldkampioene sprong over 2 meter 10 en veegt daarmee een 37 jaar oud wereldrecord van de tabellen.

Jaroslava Mahoetsjich mag zich al enkele jaren de beste hoogspringster van het moment noemen. De 22-jarige Oekraïense sprong de afgelopen seizoenen van de ene gouden medaille naar de andere, maar op haar palmares ontbraken nog twee vinkjes.

In de Diamond League in Parijs ging het van twee naar één ontbrekend vinkje, want Mahoetsjich zette het wereldrecord op haar naam. Een indrukwekkende prestatie, want de beste hoogspringsters beten al sinds 1987 hun tanden stuk op de 2 meter 9 van Stefka Kostadinova.

De Oekraïense wereldkampioene was de enige die over 2 meter 3 raakte en kon zonder druk haar grenzen aftasten. Die lagen verder dan gedacht, want op 2 meter 10 had Mahoetsjich aan één sprong genoeg om een nieuw wereldrecord te vestigen.

Drie weken voor het begin van de Spelen verkeert de topfavoriete in het hoogspringen dus in bloedvorm. Net op tijd om ook dat laatste ontbrekende vinkje, een olympische titel, te zetten. Dat Mahoetsjich haar wereldrecord uitgerekend in Parijs vestigde, zal haar zeker een extra paar vleugels geven.