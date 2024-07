VIDEO - Plassende Pogacar kijkt vreemd op als Prodhomme de gracht induikt

Na de eerste gravelstrook van de dag zag Tadej Pogacar zijn kans schoon om een plaspauze in te lassen. De gele trui stond rustig langs de kant van de weg, maar Nicolas Prodhomme (Decathlon-AG2R) had de leider in de Tour wellicht te laat opgemerkt. De Fransman belandde in de gracht, Pogacar zag het met lede ogen aan.