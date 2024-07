VIDEO - Koppenberg-vibes, Vingegaard lek, aanval én hapering Evenepoel

zo 7 juli 2024 15:05

Eén ding is zeker: over de gravelrit in de Tour de France zal nog veel gezegd en geschreven worden. Bekijk hier de beelden van de cruciale momenten in de 9e etappe van de Tour.

1. De tweede gravelstrook doet denken aan de Koppenberg

Op 130 km van de finish in Troyes begint de ellende: op een grindstrook met het nodige hoogteverschil staat de helft van het peloton te voet aan de smalle toegangspoort. Onder meer Wout van Aert moet beginnen te lopen, Primoz Roglic zit gevangen en kan niet mee met de eerste groep. Visma-Lease a Bike voert met 7 mannen (enkel Van Aert is niet mee) de forcing.

15 kilometer verder dicht Roglic himself het laatste gaatje met een sliert achtervolgers in zijn zog.

Het verschil met de kopgroep blijft 1'30". Wie rijdt er allemaal voorin? Onder meer Maxim Van Gils, Jasper Stuyven, Gianni Vermeersch, Tom Pidcock, Alex Aranburu, Oier Lazkano, Derek Gee, Ben Healy en Neilson Powless.

2. Lekke band Vingegaard

Op 100 km van de aankomst staat een eerste favoriet stil met pech: UAE trekt door en net dan steekt Jonas Vingegaard zijn hand in de lucht. De Deen springt op de fiets van ploegmakker Jan Tratnik en begint aan een ziedende achtervolging. Het hachelijke momentje wordt snel opgelost, maar Vingegaard beschikt nog niet over zijn eigen fiets.

3. Spielerei van Pogacar

In een afdaling geeft Tadej Pogacar voor het eerst van jetje. Remco Evenepoel is alert en glijdt mee, bij Visma-Lease a Bike is het alle hens aan dek. Het brandje wordt snel geblust. Voor een goed begrip: nog 87 km tot de aankomst.

4. Van Aert schift, Evenepoel valt aan

Op een van de langste stroken slingert Wout van Aert zijn brommer aan. Het peloton valt in stukken en brokken uiteen.

Bij het einde van de zone - nog 77 kilometer (!) - is het zowaar Remco Evenepoel die aan de boom schudt. De witte trui stoomt in zijn eentje door. Na een beetje aarzelen reageren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. In geen tijd zitten ze in de spits van de koers. Voor wie de tel is kwijtgeraakt: nog 9 zones!

Het ziet er veelbelovend uit, maar Vingegaard neemt niet over. Einde verhaal van het intermezzo met de G3.

5. Mechanisch probleem Evenepoel