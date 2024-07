Twee Belgische golfers in top 10 in Duitsland: Matthis Besard is 6e, Thomas Pieters 9e

Op het BMW International Open golftoernooi (2,5 miljoen dollar) in Duitsland hebben de Belgen met een 6e plaats voor Matthis Besard en een 9e stek voor Thomas Pieters een sterke prestatie neergezet.

De 24-jarige Matthis Besard is bezig aan zijn eerste jaar op het hoogste Europese niveau op de DP World Tour. In Duitsland zette hij zijn beste prestatie van het jaar neer en dat is belangrijk om zijn tourkaart voor 2025 te behouden.

Besard begon aan de slotdag na ronden van 72 (met een hole-in-one), 66 en 68 slagen. In zijn slotronde putte hij aanvankelijk nog 4 birdies weg en moest hij ook 2 bogeys op zijn scorekaart schrijven.

Op de 18e en laatste hole, een par-5, lukte hij nog een eagle die goed was voor een ronde van 68 slagen, 4 onder par. Dat katapulteerde Besard nog de top 10 in. Met zijn eindscore van 275 slagen, dertien onder par, telde hij in de eindstand vijf slagen meer dan de Schot Ewen Ferguson, die de overwinning greep.

De 32-jarige Thomas Pieters zette na ronden van 69, 70 en 71 slagen nog een sterke slotronde neer. Met een mix van zes birdies, twee eagles en vier bogeys - wat resulteerde in een ronde van 66 slagen wat goed was voor de beste dagscore - klom hij naar een gedeelde 9e plaats met 276 slagen in totaal.

Pieters speelt al 2 seizoenen op de LIV Tour, maar dit jaar pikt hij ook enkele toernooien op de DP World Tour mee. Net als in zijn eerste toernooi haalde hij dus weer de top 10. Op de Soudal Open in België eindigde hij als 2e.