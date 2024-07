Slotetappe Ronde van Oostenrijk omgevormd tot eerbetoon aan overleden André Drege

Soms is koers bijzaak. Daags na de noodlottige val van André Drege besloot de organisatie van de Ronde van Oostenrijk dat er vandaag niet gekoerst zal worden. Het peloton zal een geneutraliseerde lus afwerken om Drege te eren.



Koersdirecteur Thomas Pupp nam deze beslissing niet alleen: "Samen met de sportdirecteurs en renners hebben we besloten de etappe van vandaag niet te rijden en in plaats daarvan een geneutraliseerde etappe te houden ter nagedachtenis aan André Drege."



"De herdenkingsrit was de uitdrukkelijke wens van André's vader, zijn teamgenoten en zijn hele team. We geven de hele wielerfamilie de kans om samen te verwerken wat er is gebeurd en André Drege te herdenken."



"Ons hele organisatieteam is geschokt door dit tragische ongeval en onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familieleden van André en zijn Coop-Repsol-team in moeilijke tijden."