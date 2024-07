Sep Vanmarcke moet invallen als ploegleider in de Tour: "Mijn vrouw komt straks met mijn koffer"

Sep Vanmarcke had gedacht om de Ronde van Frankrijk enkele dagen te volgen als analist voor Vive le Vélo, maar zaterdag kreeg hij een telefoontje van zijn team Israel-Premier Tech met de vraag om in allerijl in te vallen voor een collega-ploegleider.

Sep Vanmarcke is nog maar sinds dit jaar ploegleider bij Israel-Premier Tech, nadat hij bij dat team vorig jaar verplicht was om te stoppen door hartproblemen.



Nog geen Tour de France in zijn eerste jaar in de auto, dat is logisch. Maar Vanmarcke zal toch sneller dan verwacht zijn debuut mogen maken.

"Ik kreeg gisteren een verrassend telefoontje", vertelt hij in Vive le Vélo. "Ze vroegen of ik kon invallen voor de laatste 2 weken van de Tour, omdat een andere ploegleider snel naar huis moest. Zijn vrouw moest een maand eerder dan gepland bevallen."

En dus moet Vanmarcke in allerijl de plannen omgooien. "Mijn vrouw komt straks met mijn koffer af, vanaf morgen draai ik mee in het circus."