Renaat en José snappen terughoudendheid van Jonas Vingegaard: "Hij had op een counter kunnen lopen"

Commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer hebben hun hartje kunnen ophalen in de gravelrit van de Ronde van Frankrijk. "De vraag of dit soort etappes een plaats hebben in de Tour is na vandaag achterhaald."

José: "Absoluut. De vraag of dit soort ritten in de Tour opgenomen mogen worden, is achterhaald, denk ik."

Renaat: "Dan is de hoofdconclusie dat het een sportief hoogstaande etappe was?"

"Het was heel lang adem inhouden. Roglic was even achterop bijvoorbeeld. Je zou achteraf kunnen zeggen: het was een maat voor niets. Maar toch hebben we een geweldige koers gezien."

José De Cauwer: "Ja. Ook omdat er niemand van het klassement 3 minuten of zo verloren heeft door een val of mechanische pech."

Renaat Schotte: "We hebben een geweldige etappe gezien. De vraag of deze rit de verwachtingen heeft ingelost, is overbodig, zeker?"

We hebben in de kopgroep dingen gezien die ingingen tegen de "onzichtbare koerswetten".

"Je verwacht ook: hoe dichter ze bij de streep komen, hoe meer ze naar elkaar zullen kijken. Maar er was altijd wel iemand die reed. Voor mij was dat een abnormale koerssituatie. Ze waren allemaal kapot en wilden allemaal winnen en zijn blijven rijden tot op de streep. Jammer voor Stuyven. Hij zou de verdiende winnaar geweest zijn."

José: "Je gaat ervan uit dat die jongens niet meer willen achtervolgen. Of durven. Waarom rijden een Healy of Loetsenko daarachter? Toch niet omdat ze denken dat ze kunnen winnen? Turgis heeft het niet gedaan, Pidcock ook niet. Van de winnaars ging het niet komen, wel van die andere renners."

Renaat: "De Belg van de dag was Jasper Stuyven . Hoe dicht kun je erbij zijn? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij die etappe niet gewonnen heeft? We hebben een aantal zaken gezien die ingingen tegen de "onzichtbare koerswetten"."

José: "Het was heel vroeg, maar hij had de anderen wel mee. En hij durfde te koersen. Maar je voelde dat Vingegaard vandaag volk rondom hem wilde. Wat zijn goed recht is. Maar je zou als sportman, als tweevoudig Tourwinnaar ook kunnen zeggen: allez, komaan! Durf! Het strekt hem tot het eer dat hij zich aan zijn tactiek houdt. Hij had ook op een counter kunnen lopen, want hij was niet de betere onderweg."

Renaat: "Als je je arendsoog gebruikt voor die aanval van Evenepoel. Wat was daar de conclusie? Het was wel heel vroeg."

Renaat: "Als we kijken naar de klassementstenoren dan zagen we een Tadej Pogacar die maar aan de boom bleef schudden."

Het is niet omdat er ooit een formidabele waaierrit was in Saint-Amand-Montrond dat we die dinsdag opnieuw krijgen.

Renaat: "Dan komen we bij de glazen bol. Wat zie je voor de rit van overmorgen, na de rustdag?"

José: "Een vlakke etappe, in principe gaan we sprinten. Misschien krijgen we waaiers. Maar het is niet omdat er in het verleden ooit een formidabele waaieretappe was, dat we dat dinsdag opnieuw zullen zien."

"We maken ons op voor een soort tussenweek, met naar het einde toe - in het weekend - twee bergetappes. Vermoeidheid opstapelen en dan gaan we naar die laatste 8 dagen, daar zit zowat alles in."