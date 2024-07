Razend spannende halve finales, winnaar morgen beslist? Supercomputer geeft nieuwe voorspelling voor eindstrijd EK

Het EK zit weer een ronde verder, dus is ook de supercomputer van statistiekenbureau Opta opnieuw aan de slag gegaan. Spanje behoudt zijn favorietenrol, Engeland zakt verder weg. En we krijgen ongezien spannende halve finales.

Waar Engeland lange tijd nog topfavoriet was voor de eindzege, zakt de ploeg van Gareth Southgate ondertussen steeds verder weg in de tabel van statistiekenbureau Opta.

Spanje was voor de kwartfinales al topfavoriet op eindwinst en heeft die kandidatuur kracht bijgezet met een overwinning tegen Duitsland. De Spanjaarden hebben op dit moment 30,38% kans op de eindzege, ze komen van 19,25%.

Als Spanje het niet haalt, is volgens Opta de kans het grootst dat de eindzege voor Frankrijk is. Mbappé en co. volgen vlak achter Spanje met 29,90% kans op eindwinst. Alles samen is de kans dus groter dan 60% dat de winnaar uit de wedstrijd van morgenavond komt.

Mocht dat niet gebeuren, schat Opta de kans het grootst in dat Engeland nog met de oppergaai gaat lopen. Southgates mannen krijgen van het statistiekenbureau nog een waarschijnlijkheid van 22,85% toebedeeld.

Tot slot is er nog Nederland. Onze noorderburen zijn duidelijk underdog en zouden slechts 16,86% kans hebben om dit EK winnend af te sluiten.