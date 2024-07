Om samen met Bronny te spelen: LeBron James (39) blijft LA Lakers twee jaar langer trouw

LeBron James zal nog zeker twee jaar langer op het allerhoogste niveau meedraaien. De sterspeler verlengt zijn contract bij de Los Angeles Laker, om zo op zijn 39e met zijn zoon Bronny te kunnen spelen. De contractverlenging hing al even in de lucht na de draft.

LeBron James is met ruim 40.000 punten de topschutter aller tijden in de NBA, waar hij aan zijn 22e seizoen zal beginnen.

Hoewel de Lakers geen contractdetails vrijgaven, zou het volgens ESPN gaan om een deal van twee jaar die "King James" ruim 100 miljoen dollar oplevert.

Voor het tweede seizoen (2025-2026) zou de Amerikaan beschikken over een "player option" waardoor hij zelf kan beslissen of hij bij de Lakers blijft of een vrije speler wordt.