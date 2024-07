Na stevige kritiek nu eerherstel voor Koeman? "Op bepaald moment kon hij niets meer goed doen"

zo 7 juli 2024 11:19

"Een kleuterelftal". Zo noemde Youri Mulder Oranje nog na de groepsfase. Maar nu Nederland plots in de halve finale staat, lijkt de storm te zijn gaan liggen. "Ik vind dat Koeman met een mindere kern toch telkens resultaat behaalt", zalfde podcasthost Alexandre Mestag dan ook in Dat is fussball. En de trainer had zelf ook zijn eigen mening - én een voorkeur voor de finale - klaar op de persconferentie.

Na de verliespartij tegen Oostenrijk in de groepsfase bleef geen spaander heel van Nederland en Ronald Koeman. Oranje had de groepswinst uit handen gegeven en het spel was niet om over naar huis te schrijven. Maar kijk: twee weken later staat Oranje in de halve finale van het EK. En dus was de wake-upcall tegen Oostenrijk misschien wel van belang. "Dat kan hen op het juiste spoor gebracht hebben", opperde Franky Van der Elst in Dat is fussball. "Zowel op sportief vlak als aan de juiste kant van de tabel." "Soms is het goed dat je zoiets hebt op een toernooi. Dan kan je de koppen even bij elkaar steken. Want er was wel heel veel kritiek, ook op Koeman. Die kon op een bepaald moment niets meer goed doen." "Maar dan voerde hij een paar wijzigingen door en kwam er weer beter voetbal. En het resultaat is er: de halve finale."

Koeman wordt hard aangepakt in Nederland, maar levert wel goed werk. Alexandre Mestag

Nu al een knappe prestatie van Oranje, maar onze analist was zeker niet verbaasd. "Ik dacht voor het toernooi al wel dat ze schaduwfavoriet waren", vertelde Van der Elst. "Al is het ook niet dat ik dit voorspelde." "Maar er zit veel talent in. Weghorst bijvoorbeeld, die mogen we niet vergeten. En intussen staan ze dicht bij de finale." Iets waar Koeman zijn aandeel in heeft? Als we podcasthost Alexandre Mestag mogen geloven wel. "Hij wordt hard aangepakt in Nederland, maar levert wel goed werk." "Hij doet het met minder kwaliteit dan een Southgate, al houdt hij soms ook koppig vast aan zijn ideeën. Met een mindere kern naar Nederlandse normen behaalt hij resultaat. En de Nederlanders zijn van nature ook gewoon wat kritischer", besluit hij.

Leeuwenhart