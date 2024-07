Liet Visma kans liggen om Evenepoel tijd aan te smeren? "Ze waren bang voor Pogacar"

In de eerste aflevering van Vive le Vélo van deze Tour kwam uiteraard ook de tactiek van Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard in de gravelrit aan bod. Ex-renners Nathan Van Hooydonck en Sep Vanmarcke waren het aan de tafel niet altijd met elkaar eens.

"Maar er valt wel iets voor te zeggen om dat bij die aanval op het einde wel te doen. Ze zaten al dicht bij de finish toen. Het klassement had er anders uit kunnen zien."

"Ik begrijp dan ook dat ze niet meerijden met Pogacar, omdat ze bang zijn om op een counter te lopen. Het respect voor de renner Pogacar is daarvoor te groot."

"Maar op 15 kilometer rijden Jorgenson en Vingegaard naar Pogacar en dat was een gouden kans om Remco een beetje uit te schakelen in het klassement. Daar hadden ze hem een halve minuut kunnen aansmeren."

"Ik begrijp dat hij op 77 kilometer van de finish niet meereed", zegt Sep Vanmarcke. "Dat was nog heel ver."

Jonas Vingegaard kreeg tot twee keer toe de kans om met Tadej Pogacar mee te rijden in het offensief. Eén keer samen mét Remco Evenepoel , de tweede keer tégen de nummer 2 in het klassement.

Jonas is bergop beter dan eender wie. Ik heb er enorm veel vertrouwen in dat hij de Tour nog kan winnen.

Gastheer Karl Vannieuwkerke merkt op dat ze bij Visma-Lease a Bike misschien eerder op de lange termijn denken. Om Pogacar te verslaan, kunnen ze alle bondgenoten gebruiken, want dan moet UAE op meer concurrenten letten.

"Man tegen man is Pogacar momenteel beter dan Jonas", denkt Van Hooydonck. "Maar de derde week is enorm zwaar en misschien willen ze inderdaad zoveel mogelijk jongens bovenaan in het klassement houden."

Sep Vanmarcke ziet dat anders. "Ze willen met Vingegaard de koers winnen, dus ze moeten ook achtervolgen. Kun je dan niet beter elke kans aangrijpen om je tegenstanders op achterstand te zetten?"

Van Hooydonck gelooft dat de strategie van Visma nog altijd naar Tourwinst kan leiden. "Ik vind dat Jonas bergop beter is dan eender wie. Hij moet enkel naar Pogacar kijken, al mag Evenepoel ook niet zomaar tijd cadeau krijgen. Daar is hij veel te goed voor."

"Ik denk dat Jonas nog altijd de Tour kan winnen. Daar heb ik enorm veel vertrouwen in. En daarom was defensief koersen hier op zijn plaats."