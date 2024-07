Kipyegon verbetert eigen wereldrecord op de 1500 meter

Op de Diamond League in Parijs heeft wereldkampioene Faith Kipyegon haar wereldrecord op de 1500 meter scherper gesteld. De 30-jarige Keniaanse liep de anderhalve kilometer in 3'49"04, waarmee ze 7 hondersten sneller liep dan haar vorige record.

De aanwezige atletiekfans krijgen waar voor hun geld in Parijs, waar het records regent in de Diamond League. Na een Belgisch record voor Eliott Crestan op de 800 meter en een wereldrecord van Jaroslava Mahoetsjich was het ook van dat op de 1500 meter bij de vrouwen.

Faith Kipyegon gaat binnen enkele weken voor een olympische hattrick, nadat ze al goud veroverde in Rio en Tokio. In de Diamond League in Parijs kende ze alvast de best mogelijke repetitie.

De Keniaanse wereldkampioene snelde naar de overwinning in 3'49"04, waarmee ze haar vorige wereldrecord verbeterde met 7 honderdsten van een seconde. De volledige top-acht liep een persoonlijk record in een razendsnelle wedstrijd.